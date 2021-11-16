روسيا تستحدث ضوابط جديدة تخص رمز الاستجابة السريع

قال نائب وزير النقل الروسي كيريل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، إن رمز الاستجابة السريعة "QR" سيطبق على شركات الطيران الأجنبية التي تستخدم المطارات الروسية.

وقال بوغدانوف في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه "هذا القانون لن ينطبق فقط على شركات الطيران الروسية، وإنما على جميع شركات الطيران التي تطير من وإلى روسيا".

وأكد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، يوم الخميس الماضي، مناقشة مشروع قانون يقضي بتعميم رمز الاستجابة السريعة "QR" في وسائط النقل والمقاهي والمحلات التجارية.

وأكد المقر للصحفيين أنه يجري تطوير العمل برموز الاستجابة السريعة الإلزامية في وسائط النقل والمقاهي والمحلات التجارية، حيث يعمل المقر مع الجهات ذات العلاقة على إعداد هذا القانون.

وذكرت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق من اليوم، بأن رمز الاستجابة السريعة الإلزامية سيكون ساريا حتى حزيران/ يونيو 2022.

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36818 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 9145912 إصابة.

وأشار المقر إلى تسجيل 1240 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية وإجمالي الوفيات 257837 شخصًا.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت، يوم السبت الماضي، أعلى معدل وفيات يومية بكوفيد-19، وذلك بإحصاء 1241 حالة وفاة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أعلنت، يوم الجمعة، أن الوضع بخصوص تطور الجائحة في روسيا صعب للغاية.

وفرضت السلطات الروسية عطلة رسمية عن العمل مدفوعة الأجر بدأت نهاية الشهر الماضي وانتهت في 7 من الشهر الجاري، في مسعى للحد من تفشي كورونا.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.