واتسآب تعلن عن رقم غير مسبوق

وأشار مؤسس "فيسبوك" إلى أن مستخدمي "واتسآب" يتبادلون أكثر من 60 مليار رسالة بشكل يومي، ما يجعله يحتل المركز الأول بين تطبيقات التراسل المستخدمة في كل العالم.
WhatsApp Hits 1.5 Billion Monthly Active Users In Q4 2017 https://t.co/8rNr9i5AAr #Android #Google #news pic.twitter.com/GZJe2bL91j— Android Headlines (@Androidheadline) February 1, 2018
وتحدث زوكربرغ عن أن عدد مستخدمي خاصية الحكايات "Status" في التطبيق الشهير يتجاوز الـ300 مليون شخص يوميا، وهذا يجعله ينافس بشدة "إنستغرام" في تلك الخاصية.
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