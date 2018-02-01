واتسآب تعلن عن رقم غير مسبوق

© AP Photo/ Patrick Sison "واتسآب" تختبر تقنية تحذيرية لجميع مستخدميها

وأشار زوكربرغ إلى أن عدد مستخدمي واتسآب وصل إلى 1.5 مليار مستخدم، رغم حظره في أحد أهم الأسواق العالمية، الصين، بحسب موقع " تيك كرانش " التقني المتخصص.

وأشار مؤسس "فيسبوك" إلى أن مستخدمي "واتسآب" يتبادلون أكثر من 60 مليار رسالة بشكل يومي، ما يجعله يحتل المركز الأول بين تطبيقات التراسل المستخدمة في كل العالم.

وتحدث زوكربرغ عن أن عدد مستخدمي خاصية الحكايات "Status" في التطبيق الشهير يتجاوز الـ300 مليون شخص يوميا، وهذا يجعله ينافس بشدة "إنستغرام" في تلك الخاصية.