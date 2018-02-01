قائمة الهواتف التي تحصل على "أندرويد أوريو"

كما سيصل نظام التشغيل الجديد على هواتف "وان بلس 5 تي" مدعوما بواجهة المستخدم الخاصة بها "أوكسجين أو إس"، بالإضافة إلى هاتف "هواوي ميت 9"، و"هواوي ميت 9 برو".
من المفترض أن يصل التحديث بصورة تلقائية إلى كل هاتف من الهواتف المذكورة، وسيسير المستخدم مع الخطوات المرسومة له.
Be our guest as we serve #AndroidOreo 8.1 beta for #Nokia8. Updating your device today will enable a host of new features. And most importantly — the hamburger emoji fix with cheese now on top of the patty! Get it here https://t.co/91uhqsbLYM#nokiamobilebetalabs pic.twitter.com/aA4LmSce0E— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 23, 2018
وكانت "غوغل" قد دعمت هاتفيها "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل" بنظام "أندرويد أوريو" قبل أي هاتف ذكي آخر.
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