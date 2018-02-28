"سامسونغ" تعلن قرارا "صادما" بعد أيام من إطلاقها "غلاكسي إس 9"

وكانت "سامسونغ" قد بدأت سلسلة "غلاكسي إس" منذ عام 2010.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية، دي جيه كوه، تصريحات للصحفيين بمدينة برشلونة الإسباني، إن هواتف "غلاكسي إس" ستكون الأخيرة.
Galaxy S9 vs. iPhone X vs. Pixel 2: how the flagship phones stack up https://t.co/uEoGSHwHC8 pic.twitter.com/5DnEFButqZ— The Verge (@verge) February 28, 2018
ونقل الموقع الصيني عن مصدر من داخل الشركة أن العام المقبل، سيتم تغيير اسم السلسلة مع الاحتفاظ بكلمة "غلاكسي".
Galaxy S9 vs. Nokia 8 Sirocco: The two flashiest phones at MWC 2018 https://t.co/kYQtREme8G pic.twitter.com/fAb49KOWkW— CNET (@CNET) February 28, 2018
ويفتح ذلك الأمر الباب أمام تكهنات سابقة، كانت أشارت إلى أن "سامسونغ" تنوي أن تعتمد اسم "غلاكسي إكس" في هواتفها المقبلة، خاصة وأنه كان اسما مقترحا لهواتفها القابلة للطي.
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