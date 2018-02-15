براءة اختراع جديدة تظهر تقنية "استثنائية" في "غلاكسي نوت 9"

ولن تحتاج "سامسونغ" وفق تلك التقنية، إلى توفير أيقونة مخصصة للتعرف على بصمة الأصبع.
يذكر أن تلك التقنية ليست "فريدة"، حيث سبقت "سامسونغ" شركة "فيفو" الصينية بدعمها تلك التقنية في هاتفها "فيفو إكس 20 بلس يو دي".
Samsung's Galaxy S9 hasn’t even been made official yet, and we are already hearing rumors about the Galaxy Note 9.According to recently leaked patent documents, Samsung filed for an optical fingerprint scanner to be placed into the screen of their popula… https://t.co/zuV1FVkVgS pic.twitter.com/kHeDiPZFac— Techcellent News (@TechcellentNews) February 14, 2018
ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية رسميا عن هاتفها الجديد "غلاكسي نوت 9" في أغسطس/ آب المقبل.
ولن تتمكن "سامسونغ" من إدماج تلك التقنية في هاتفها المرتقب "غلاكسي إس 9"، الذي كانت ستكشف عنه في 25 فبراير/ شباط، قبل أن تتراجع عن تلك الفكرة لأسباب تقنية.
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