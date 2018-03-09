تسريبات تكشف اقتباس هواتف "هواوي بي 20" ميزة رئيسية من "آيفون X"

كشفت تسريبات صحفية عديدة عن الشكل المتوقع أن تظهر عليه هواتف "هواوي بي 20" المرتقبة.

© AP Photo/ Manu Fernandez هواوي تعلن عن حاسب محمول مزود بكاميرا "مخفية"

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية عن أحدث هواتفها يوم 27 مارس/آذار الجاري في مؤتمر عالمي كبير بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وستعلن "هواوي" في مؤتمر عن ثلاث نسخ من هاتفها الأحدث وهي "هواوي بي 20" و"هواوي بي 20 لايت"، و"هواوي بي 20 برو".

ولكن أبرز ما كشفته التسريبات، هو أن الهاتف سيعتمد على ميزة رئيسية يتمتع بها هاتف "آيفون X" الشهير، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

Huawei P20, P20 Lite, and P20 Pro (top to bottom) pic.twitter.com/FK8iyxyQND — Evan Blass (@evleaks) March 7, 2018

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وتعتمد تلك الميزة على وجود "نتوء" في الجزء العلوي من الشاشة، والذي تتمتع به هواتف "آيفون X"، من أجل الحفاظ على استخدام الشاشة تقنية "من الحافة إلى الحافة" لاستغلال جميع جوانب الجهاز في الشاشة اللمسية.

كما اعتمدت الشركة الصينية على تقنيات كاميرا جديدة، بعد تعاونها مع شركة "لايكا" العالمية، ما سيجعل هواتف "هواوي بي 20" بديل مثالي للكاميرات الاحترافية.

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كما ستدعم معالج تلك الهواتف بتقنيات للذكاء الصناعي، الذي يمكنه من العمل تلقائيا في وضعية "الأكثر كفاءة" عند الحاجة له، وتقليل ذلك عند اقتراب البطارية من النفاذ.

كما ستتضمن تقنيات الذكاء الصناعي، لهواتف "هواوي" تحسين أداء التقاط الصور ذات الحركة السريعة، وإمكانية التعرف على الأجسام والأشخاص، وإعدادات تلقائية لالتقاط أفضل الصور في مختلف البيئات وظروف الإضاءة.