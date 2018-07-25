بدءا من اليوم... "غوغل" توجه ضربة قاصمة للمواقع "غير الآمنة"

وأشارت "غوغل"، وفقا لما نشره موقع "ذا هاكر نيوز" التقني المتخصص، أن متصفح "غوغل كروم" سيصدر تحذيرات لجميع مستخدميه من أي موقع لا يستخدم بروتوكول "HTTPS"، وسيضع علامة "موقع غير آمن"، بمعنى أنه لن يفتح بسهولة لأي مستخدم.
وستركز عمليات "حظر" متصفح "غوغل كروم" الجديدة على المواقع التي لا تحمل بروتوكول "HTTPS" ويوجد بها صفحات تسجيل دخول ونماذج دفع وتفاصيل بطاقات ائتمان.
وقالت "غوغل" إن استخدام بروتوكول "HTTPS"، سيضمن 6 ميزات رئيسية:
"RT TheHackersNews: It's happening! Starting today, Google Chrome will mark all HTTP websites as 'Not Secure'https://t.co/OPrPmdKZpy— Trip Elix (@trip_elix) July 25, 2018
If you have a website, you need an SSL — it's as simple as that!#https #security #infosec #ssl #privacy pic.twitter.com/c0hu30bMy2"
1- تحسين ظهور الموقع على محرك البحث "غوغل" ويحسن معدلات ظهوره وفقا لمقاييس "SEO".
2- تحسين أمن وأمان
3- تعزيز مصداقية وثقة المستخدمين
4- تحسين سرعة الموقع
5- تحسين أمن وأمان الموقع مع نقاط "الإنترنت اللاسلكي" العامة
6- استخدامه الحالي مجاني.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)