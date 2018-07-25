بدءا من اليوم... "غوغل" توجه ضربة قاصمة للمواقع "غير الآمنة"

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، أنها ستبدأ إجراءات وصفت بـ"المشددة" و"القاصمة" تجاه ما أطلقت عليه "المواقع غير الآمنة".

وأشارت "غوغل"، وفقا لما نشره موقع "ذا هاكر نيوز" التقني المتخصص، أن متصفح "غوغل كروم" سيصدر تحذيرات لجميع مستخدميه من أي موقع لا يستخدم بروتوكول "HTTPS"، وسيضع علامة "موقع غير آمن"، بمعنى أنه لن يفتح بسهولة لأي مستخدم.

وأرجع " غوغل " هذا القرار لأن أي موقع لا يحمل بروتوكول "HTTPS" لا يمتلك شهادة SSL، التي تضمن تشفير بيانات الموقع بين جهاز الكمبيوتر وخوادم الإنترنت، وتضمن أمان الموقع، وعدم إمكانية وقوعه في عمليات "قرصنة" واسعة النطاق.

وستركز عمليات "حظر" متصفح "غوغل كروم" الجديدة على المواقع التي لا تحمل بروتوكول "HTTPS" ويوجد بها صفحات تسجيل دخول ونماذج دفع وتفاصيل بطاقات ائتمان.

وقالت "غوغل" إن استخدام بروتوكول "HTTPS"، سيضمن 6 ميزات رئيسية:

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1- تحسين ظهور الموقع على محرك البحث "غوغل" ويحسن معدلات ظهوره وفقا لمقاييس "SEO".

2- تحسين أمن وأمان

3- تعزيز مصداقية وثقة المستخدمين

4- تحسين سرعة الموقع

5- تحسين أمن وأمان الموقع مع نقاط "الإنترنت اللاسلكي" العامة

6- استخدامه الحالي مجاني.