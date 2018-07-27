"هواوي" تفوت الفرصة على "سامسونغ" بإعلان "غير قابل للكسر"

أفادت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية فوتت الفرصة على منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ" بإعلان جديد "غير متوقع".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى "هواوي" لم تنتظر إلا ساعات قليلة على إعلان "سامسونغ" نيتها إطلاق أول هاتف ذكي "قابل للطي" و"غير قابل للكسر"، بالإعلان عن هاتف مماثل.

© AP Photo / Lee Jin-man اختراع جديد لـ"سامسونغ" يحل مشكلة يعاني منها الكثيرون

وأعلنت " هواوي " أنها ستعتمد أول شاشة هاتف "مرنة" وغير قابلة للكسر، وستدعمها في النسخ الجديدة من هواتفها الجديدة.

وأشارت "هواوي" إلى أنها ستعتمد على الشاشات المرنة من نوع "OLED" الخاصة بالشركة الصينية "BOE"، والتي ستدعمها في هواتفها المرتقبة في مطلع العام المقبل 2019.

ورفض المتحدث باسم "هواوي" التعليق لموقع "ذا فيرج" حول تلك التقارير، ولكن أيضا رفض نفيها.

واكتفى بالقول: "شركة هواوي لا تعلق على الشائعات أو التكهنات أو حتى خططها المستقبلية".

Huawei is reportedly planning foldable phone launch ahead of Samsung https://t.co/fnTNFR3HaE pic.twitter.com/CZu75vhgEk — The Verge (@verge) July 26, 2018

​

وكانت "سامسونغ" قد أعلنت في وقت سابق، عن نجاحها في اختبار شاشتها الجديدة غير القابلة للكسر، المصنعة من طلاء من البلاستيك المقوى بدلا من الزجاج.