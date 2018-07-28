كيف تحرم متابعينك من مشاهدة صورك الخاصة على "إنستغرام"

يواجه كثير من مستخدمي تطبيق الصور الشهير "إنستغرام" مشكلة في رؤية عدد من متابعيهم صورهم الخاصة، التي لا يرغبون في رؤيتهم لها.

يقدم موقع "ماك يوز أوف" التقني المتخصص الطريقة المثالية لإزالة عدد من المتابعين من رؤية مشاركتك وصورك الخاصة على "إنستغرام"، خاصة بالنسبة لنظام تشغيل "أندرويد".

لإزالة المتابعين على " إنستغرام " يمكنك اتباع الخطوات التالية:

— اضغط على صورة ملفك الشخصي في القائمة أسفل الشاشة.

— اضغط على أيقونة المتابعين في الجزء العلوي من الشاشة.

— ابحث في قائمة المتابعين الخاصة بك عن الشخص، الذي ترغب في إزالته.

for some folks who need help here's how to remove followers on instagram: pic.twitter.com/ndta7jWEHL — keeks! 🎨 (@sheadebutter) January 6, 2017

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— اضغط على النقاط الثلاث الموجودة بجوار زر المتابعة عند أي شخص ترغب في إزالته من قائمة المتابعين على "إنستغرام".

— ستظهر لك نافذة منبثقة، ثم اضغط على خيار "إزالة"، لإزالة المتابع من قائمة المتابعين الخاصة بك على إنستغرام.

for some folks who need help here's how to remove followers on instagram: pic.twitter.com/ndta7jWEHL — keeks! 🎨 (@sheadebutter) January 6, 2017

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ملحوظة:

لن يتلقى المتابعون إشعارات بأنهم لم يعودوا يتابعوك، لكنهم لن يتمكنوا من رؤية صورك الخاصة، لكن يمكنهم مشاهدتها إذا ما دخلوا إلى ملفك الشخصي على إنستغرام بصورة مباشرة.

ولحرمان أحد المتابعين من مشاهدة أي صور خاصة بك، تحتاج إلى أن تضغط على أيقونة "الحظر" (Block)، بدلا من أيقونة "إزالة" على إنستغرام.