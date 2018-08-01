علماء أمريكيون يصورون الشعاب المرجانية راقصة...فيديو

وثق علماء من سان دييغو الأمريكية كيف تقوم الشعاب المرجانية بالبحث عن الطعام، بحركات أقرب ما تكون مشابهة للرقص.

العلماء الذين اعتمدوا على تقنية الفيديو في تسجيل حركة الشعاب، لاحظوا بأن حركتها مشابهة للرقص على إيقاعات مختلفة.

عملية التصوير والمتابعة استمرت لثلاثة أسابيع متواصلة ليتم بعدها جمع مقاطع الفيديو مع بعضها وتسجيلها بحركة متسارعة، بحسب ما نشر موقع "Live Science".

يذكر بأن الغوص بين الشعاب المرجانية، يعتبر أحد البرامج الترفيهية المهمة للكثير من السياح حول العالم.

وتعتبر جزيرة أمدابرا المرجانية والتي لا تبعد كثيرا عن جزر السيشل مقصدا مهما لمحبي الغوص ومشاهدة هذه الشعاب يضاف لذلك الحاجز المرجاني العظيم بالقرب

من أستراليا والذي يقصده الآلاف سنويا من السياح.