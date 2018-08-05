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09:28 05 أغسطس/ أب 2018
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    "واتسآب" يطرح 5 حيل سرية جديدة تجعل استخدامه "أكثر متعة"

    © Photo / Pixabay
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    طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" تحديثات عديدة في الفترة الماضية، أضافت أدوات وحيل جديدة لا يعلمها الكثير من مستخدميه.

    ونشرت صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا حول تلك الحيل والأدوات "السرية" الجديدة، والتي وصفتها بأنها ستجعل استخدام "واتسآب" أسهل وربما يكون "أكثر متعة" أيضا.

    واتسآب
    © REUTERS / DADO RUVIC
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    وما يجعل الميزات والتقنيات الجديدة "غير معروفة" لكثير من مستخدمي "واتسآب"، هو أنه لم يصاحبها ضجة كبيرة، بحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية.

    وجاءت تلك الأدوات والحيل التي تقدمها "واتسآب" على النحو التالي:

    1- اتصالات المجموعات:

    تعد ميزة الاتصال الجماعي على المجموعات في "واتسآب"، أحد أبرز المزايا، التي تقدمها "واتسآب" في الفترة الحالية، رغم أن كثيرين لا يعلمون أنها تم تفعيلها فعليا لكافة المستخدمين، سواء على مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية، والتي يفخر التطبيق بأنها مختلفة عن التقنية المماثلة في "سناب شات" بأنها "مشفرة" إلى أقصى درجة.

    2- نسخة احتياطية من دردشات "واتسآب":

    لا يعلم الكثير من مستخدمي "واتسآب" أن التطبيق بات يدعم خدمة "التخزين السحابي" للدردشات والرسائل والوسائط، بحيث أنه يمكن استعادتها في حالة فقدان أو تغيير الهاتف.

    لكن ينصح عند تشغيلها أن تكون مستخدما للإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، حتى لا يستهلك باقة الإنترنت الخاصة بك.

    واتسآب
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    3- قراءة رسائل "واتسآب" المحذوفة:

    إذا لاحظت أن شخصا حذف إحدى الرسائل من أي دردشة على "واتسآب"، قد تظن أن الأمر "انتهى" وأنك لا يمكن مشاهدة الرسالة مرة أخرى، لكن تلك ليست نهاية المطاف، فـ"واتسآب" طرحت تقنية تمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة.

    ولتفعيل تلك التقنية ينبغي عليك أن تعتمد على تطبيقات خارجية طرحها "واتسآب" في الفترات الماضية، مثل "واتسآب ريموفد" (WhatsRemoved)، أو "نوتيفيكشن هيستوري" (Notification History).

    4- إخفاء الصور والفيديوهات

    يمكن "واتسآب" حاليا المستخدمين من إمكانية إخفاء أي وسائط محددة من صور ومقاطع فيديو من الظهور على المعرض الخاص بالهاتف، حتى لا تقع في أيدي شخص خطأ.

    5- تخصيص إخطارات "واتسآب":

    تمكن تحديثات "واتسآب" المستخدمين من تخصيص الإخطارات والإشعارات، بحيث يمكن تجاهل بعض الدردشات وعدم ظهورها بصورة قوية على هاتفك، فيما يمكنك أن تمنح نغمات مختلفة أي إشعار أو إخطار جديد لأي دردشة معينة تختارها، وتكون ذات أهمية بالنسبة لك.

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