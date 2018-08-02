"واتسآب" تبدأ في "شحن" حسابات بعض المستخدمين... هل أنت من المحظوظين

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" عن بدء "شحن" حسابات "بعض" المستخدمين، التي ستسمح بتدفق الإيرادات على التطبيق المملوك لـ"فيسبوك" وللمستخدمين، على حد سواء.

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا أشار فيه إلى أن حسابات "بزنس" الجديدة، التي أطلقها "واتسآب" ستبدأ خدمة "شحن الرصيد"، التي تكون تمهيدية للترويج لمنشورات بعينها.

وستمكن الطريقة الجديدة الشركات من التواصل بفعالية مع عملائها، عبر تطبيق " واتسآب ".

وستسمح تلك الخطوة لـ"واتسآب" بالبدء بجني الأرباح لتطبيقها، الذي يفتقر إلى تدفق الأرباح بصورة كبيرة.

وستتمكن الشركات بتلك التقنية الجديدة عبر "واتسآب" من تقديم المعلومات والخدمات، مثل: تواريخ التسليم أو تصاريح الصعود إلى العملاء عبر خدمة الرسائل في التطبيق.

وستدفع الشركات ما يتراوح من 5 إلى 9 سنتات فقط مقابل الرسالة الواحدة على "واتسآب".

WhatsApp starts charging business users https://t.co/nFdD5WAiTl pic.twitter.com/iETT1dMIft — Naa Deede Tettey (@DeedeTettey) August 2, 2018

ووضع "واتسآب" شروطا قوية لتفعيل تلك الخاصية، مثل توقيع غرامات على الشركات، التي تتأخر أكثر من 24 ساعة على الرد على عملائها.

وستكون تلك الرسائل مشفرة بصورة قوية من "واتسآب بزنس"، ما يعني أن الرسائل لن تكون مقروءة لدى خوادم التطبيق ذاتها.