"واتسآب"... تحديث جديد يفرض قيودا "صادمة" على المستخدمين

وأشار موقع "إم إس باور يوزر" التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد لـ"واتسآب" مخصصا لنسخة الويب المخصصة للحواسيب الشخصية أو المحمولة.
ويسمح التحديث الجديد بإمكانية إعادة إرسال أي رسالة عبر "واتسآب" إلى 20 شخصا فقط، ولا يسمح بنشرها على نطاق واسع.
ويسعى الإجراء الجديد من "واتسآب" إلى معالج قضية انتشار الأخبار المزيفة عبر التطبيق، وانتشار الروابط التي تحمل برمجيات خبيثة أو الروابط المشبوهة، بحسب توصيف الموقع لها.
WhatsApp Desktop updated with Forwarding Limitations — https://t.co/Rh024phyXo pic.twitter.com/agdgXo3uCH— MSPoweruser (@mspoweruser) August 7, 2018
وبمجرد محاولة المستخدم فتح نسخة "واتسآب ويب" سيتم تحميل التحديث الجديد، الذي سيتضمن التغييرات المتعلقة بإعادة إرسال الرسائل، بالإضافة إلى عدد من التحسينات المختلفة التي تجعله أقرب إلى نسخة الهواتف الذكية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)