"غوغل" يسمح لمديرك بالتجسس عليك

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "غوغل" الأمريكية، ستسمح في تقنية متوقعة لها بتجسس مديرك على أمورك الخاصة.

وأوضح موقع "ذا آوت لاين" التقني المتخصص أن "غوغل" في 9 أغسطس/آب الجاري، اعتمدت براءة اختراع، لتقنية جديدة لرصد وقياس ودراسة أنماط العمل.

© AP Photo / Virginia Mayo "غوغل" تطرح تحديثا يحاكي أيقونتها الشهيرة

وتسمح تلك التقنية وفقا لبراءة الاختراع الجديدة، بتقديم غوغل معلومات مفصلة عن استخدامات مستخدميها للإنترنت، وما يتصفحوا عليه على الإنترنت والرسائل التي يتبادلونها وحتى مقاطع الفيديو التي يشاهدونها، وعلاقاتها بالعمل، إلى المديرين والمسؤولين عن المؤسسات.

وتظهر براءة الاختراع أن "غوغل" ستتمكن من دراسة مدى تركيز العاملين في عملهم، وبعث تقارير مفصلة عن ذلك إلى مديريهم.

وأشارت "غوغل" في براءة اختراعها، إلى أن هذا سيساهم على زيادة إنتاجية المؤسسات، عن طريق رصد أنشطة العاملين في أي مؤسسة.

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وتستخدم "غوغل" في ذلك البيانات الواردة من مستشعرات الهواتف المحمولة للمستخدمين، وأنشطتهم على محركات البحث ومختلف خدمات "غوغل" من بريد إلكتروني "جيميل" ومشاهدة فيديوهات "يوتيوب".

وأطلقت الشركة الأمريكية على براءة الاختراع الجديدة، اسم "مدير غوغل لتركيز الإنتاجية" أو " Google Coach Productivity Focus Coach".

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