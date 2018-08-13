"غوغل" يسمح لمديرك بالتجسس عليك

وأوضح موقع "ذا آوت لاين" التقني المتخصص أن "غوغل" في 9 أغسطس/آب الجاري، اعتمدت براءة اختراع، لتقنية جديدة لرصد وقياس ودراسة أنماط العمل.
وتظهر براءة الاختراع أن "غوغل" ستتمكن من دراسة مدى تركيز العاملين في عملهم، وبعث تقارير مفصلة عن ذلك إلى مديريهم.
وأشارت "غوغل" في براءة اختراعها، إلى أن هذا سيساهم على زيادة إنتاجية المؤسسات، عن طريق رصد أنشطة العاملين في أي مؤسسة.
Please don’t let this be the future of work.— Aleksi Rustholkarhu (@rustholkarhu) August 13, 2018
"Don't be evil."
(Google wants to help your boss spy on you).https://t.co/GCMhwjG6SY #google #telemetry #spying #patent #productivity #trust #privacy #work pic.twitter.com/nJe8sJeCzh
وتستخدم "غوغل" في ذلك البيانات الواردة من مستشعرات الهواتف المحمولة للمستخدمين، وأنشطتهم على محركات البحث ومختلف خدمات "غوغل" من بريد إلكتروني "جيميل" ومشاهدة فيديوهات "يوتيوب".
وأطلقت الشركة الأمريكية على براءة الاختراع الجديدة، اسم "مدير غوغل لتركيز الإنتاجية" أو " Google Coach Productivity Focus Coach".
Please don’t let this be the future of work.— Aleksi Rustholkarhu (@rustholkarhu) August 13, 2018
"Don't be evil."
(Google wants to help your boss spy on you).https://t.co/GCMhwjG6SY #google #telemetry #spying #patent #productivity #trust #privacy #work pic.twitter.com/nJe8sJeCzh
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