بعد أيام من "غلاكسي نوت 9"... "سامسونغ" تفجر مفاجأة جديدة تجعلها "الأول"

فجرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية مفاجأة جديدة، بعد أيام فقط من إطلاقها أيقونتها الجديدة "غلاكسي نوت 9".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن "سامسونغ" تسعى لأن تكون أول شركة تقنية في العالم، تنتج أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم.

وأوضحت صحيفة "ذا ديلي ميرور" البريطانية تعتزم إطلاق هاتفها "غلاكسي X" ليكون أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لأن تطلق "غلاكسي X" في أوائل 2019.

ونقلت "ذا ديلي ميرور" عن الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في سامسونغ، دي جي كوه، قوله إن الشركة لا تزال ترغب في أن تكون أول شركة في العالم تطلق هاتفا ذكيا قابلا للطي.

7 things to expect in 2019 with Samsung’s foldable ‘Galaxy X’ phone >> https://t.co/i8OETP1B4i pic.twitter.com/5MMnNjJhTt — Technology Distributions Ltd | B2B (@Td_africa1) August 13, 2018

​ولم يكشف المسؤول الكوري الجنوبي، في تصريحاته التي جاءت عقب مؤتمر "سامسونغ" للإعلان عن "غلاكسي نوت 9" عن التفاصيل الخاصة بالهاتف الجديد، ولا الإمكانيات والمواصفات الخاصة به.