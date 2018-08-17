"ناسا" تكشف مفاجأة كبرى... كائنات زارت المريخ قبل البشر

نشر موقع "سي نت" العلمي المتخصص تقريرا حول اكتشاف "ناسا" هوية الألواح المعدنية الغريبة، المكتشفة حديثا في أحد أنهار المريخ.

© AP Photo / Sam McNeil "ناسا" تكشف عن تصميم مستوطنات للبشر على المريخ... ومعدات لتصنيع المياه والأكسجين

وكان روبوت "كيروسيتي" المرسل إلى المريخ ، قد اكتشف في وقت سابق جسما غريبا على سطح المريخ، ورجح العلماء، بعد تحليله أنه ليس إلا قطعة من حطام سفينة فضاء.

وأوضح العلماء أن الرقيقة المكتشفة، عبارة عن جزء فاتح اللون من سفينة فضائية محطمة، لكن من غير المعلوم مصدرها.

ورجح العلماء أنها قد تكون، إما حطام سفينة فضاء كانت مرسلة لمهمة وتحطمت وتناثر حطامها في الفضاء ليحط على كوكب المريخ، أو تكون لسفينة فضاء تابعة لكائنات غريبة زارت المريخ قبل البشر، وتحطمت تلك السفينة أو تساقط منها أجزاء ظلت على كوكب المريخ.

NASA identifies "foreign object debris" spotted by Mars rover and it's a very thin flake of rock, not Curiosity shedding its skin. https://t.co/QeunqxaMa5 pic.twitter.com/7MrLLj5WEC — CNET (@CNET) August 16, 2018

وكان "كيروسيتي" قد رصد في وقت سابق أكثر من جزء غريب موجود على كوكب المريخ، كان أحدها قطعة صغيرة من مادة بلاستيكية غير معلومة المصدر أيضا.