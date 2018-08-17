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    ж مارس روفر (هي عربة متجولة مؤتمتة تستطيع السير بمفردها على سطح المريخ لدى هبوطها عليه)

    "ناسا" تكشف مفاجأة كبرى... كائنات زارت المريخ قبل البشر

    © Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
    علوم
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    كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عما وصف بـ"المفاجأة الكبرى"، حول احتمال قيام كائنات غريبة بزيارة المريخ قبل البشر بفترات طويلة.

    نشر موقع "سي نت" العلمي المتخصص تقريرا حول اكتشاف "ناسا" هوية الألواح المعدنية الغريبة، المكتشفة حديثا في أحد أنهار المريخ.

    مكان الإقامة (2.4 طن) الذي تستخدمه بعثة AMADEE-18 لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ في صحراء ظفار في عُمان
    © AP Photo / Sam McNeil
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    وكان روبوت "كيروسيتي" المرسل إلى المريخ، قد اكتشف في وقت سابق جسما غريبا على سطح المريخ، ورجح العلماء، بعد تحليله أنه ليس إلا قطعة من حطام سفينة فضاء.

    وأوضح العلماء أن الرقيقة المكتشفة، عبارة عن جزء فاتح اللون من سفينة فضائية محطمة، لكن من غير المعلوم مصدرها.

    ورجح العلماء أنها قد تكون، إما حطام سفينة فضاء كانت مرسلة لمهمة وتحطمت وتناثر حطامها في الفضاء ليحط على كوكب المريخ، أو تكون لسفينة فضاء تابعة لكائنات غريبة زارت المريخ قبل البشر، وتحطمت تلك السفينة أو تساقط منها أجزاء ظلت على كوكب المريخ.

    وكان "كيروسيتي" قد رصد في وقت سابق أكثر من جزء غريب موجود على كوكب المريخ، كان أحدها قطعة صغيرة من مادة بلاستيكية غير معلومة المصدر أيضا.

    انظر أيضا:

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