روسيا تجهز رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام فضائية

تجري وكالة الفضاء الروسية، "روسكوزموس" محادثات مع دولة الإمارات العربية بشأن إمكانية إرسال رائد فضائها إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهر.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية لروسكوسموس لوكالة "سبوتنيك": إن "الرحلة بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي مقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2019"، مشيرة أن "عملية الإطلاق ستجري من على متن المركبة الفضائية المأهولة "سيوز أم أس- 12"، فضلا عن ذلك سيتم مناقشة تنظيم بعثة طويلة إلى محطة الفضاء الدولية لدولة الإمارات لمدة شهر واحد".

© Sputnik . Сергей Мамонтов الكشف عن "وصايا روسكوسموس العشر"

هذا وفي وقت سابق، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، وصول المرشحين الـ 9، الذين تأهلوا للمرحلة النهائية من برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة.

وبحسب الصفحة الرسمية للمركز على الإنترنت، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين ضمن برنامج يهدف إلى تدريب وإعداد 4 رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء، بغرض القيام بمهام علمية وبحثية مختلفة في إطار "برنامج الإمارات الوطني للفضاء".

وتجرى الفحوصات الطبية على مدى 3 أسابيع في "مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء" التابع للحكومة الروسية، وكذلك "معهد المسائل الطبية البيولوجية" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وستساعد هذه الاختبارات دولة الإمارات في اختيار الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين، الذين سيجتازون التدريبات اللازمة للقيام بمهام فضائية متعددة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وسيتم اختيار رائدي فضاء من بين المرشحين الأربعة، أحدهما ضمن الطاقم الرئيسي، والآخر في الطاقم الاحتياطي؛ وذلك لبدء التدريب، خلال الشهر الجاري، استعداداً للرحلة إلى محطة الفضاء الدولية المزمعة في أبريل 2019.