"واتسآب" ترفض طلبا حكوميا وتواجه شبح "الحظر"

أوضح موقع "جادجيت 360" التقني المتخصص أن الحكومة الهندية تقدمت بطلب إلى إدارة "واتسآب" بضرورة إيجاد وسيلة لتعقب أصول رسائل "واتسآب" المتداولة عبر التطبيق، للحد من انتشار الأخبار المزيفة، التي تؤدي إلى وفاة أشخاص وجرائم وعنف.

© REUTERS / Dado Ruvic "واتسآب" تتصرف في أرشيف رسائلك... دون علمك

وعلل " واتسآب " رفضه طلب الحكومة الهندية، بأنه يتنافى مع مفهوم "الخصوصية"، الذي يتبناه التطبيق في خاصية "التشفير من النهاية إلى النهاية".

وطلبت الحكومة الهندية من "واتسآب" ضرورة إنشاء كيان تجاري محلي، يخضع للقوانين الهندية في إطار زمني محدد، وإلا سيواجه خطر "الحظر" من داخل الهند.

وتأتي الطلبات الهندية، بعد سلسلة من الرسائل "المزيفة" على منصة "واتسآب"، أسفرت عن وفاة ناس في جميع أنحاء البلاد.

WhatsApp Says No to Indian Government’s Demand to Make Messages Traceable https://t.co/NPrrZyWVc2 pic.twitter.com/Q3sSPKSw34 — Techz7 (@techz77) August 24, 2018

وأجرت "واتسآب" مجموعة من اللقاء مع الحكومة الهندية، بين رئيس "واتسآب"، كريس دانيلز، ووزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، رافي شانكار براساد، ورفضت إدارة "واتسآب" التعليق على تلك الاجتماعات.