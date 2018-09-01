هاتف خيالي... مستوحى من عوالم أخرى (صور + فيديو)

كشفت شركة يابانية عن هاتفها الذكي الجديد، الذي وصفته تقارير إخبارية بـ"الخيالي"، خاصة وأنه مستوحى من عوالم أخرى خارج نطاق أسواق الهواتف الذكية.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "سوني" اليابانية استوحت شاشة هاتفها الجديد "إكسبيريا إكس زد 3" من سلسلة أجهزة التليفزيون المتطورة الخاصة بها "برافيا".

واعتمدت " سوني " في شاشة هاتفها "إكسبيريا إكس زد 3" على تقنية تدخل لأول مرة في عالم الهواتف الذكية، ألا وهي تقنية "أو إل إي دي"، التي توفر دقة عرض غير موجودة على الإطلاق في الهواتف ألا وهي "إتش دي آر".

ويمكن لشاشة "إكسبيريا إكس زد 3" إظهار الصور والألوان بشكل غير مسبوق، مدعومة بتلك التقنيات التي كانت حصرية على شاشات تليفزيونات "برافيا" فقط.

وكشفت الشركة اليابانية أيضا أن هاتفها سيكون بشاشة بقياس 6 بوصات، وبهيكل قوي من الألمونيوم، غير قابل للكسر أو الخدش.

See more. Hear more. Feel more. Unlock the beauty of a QHD+ HDR OLED display in a slim, curved 3D glass design. Introducing #Xperia XZ3. #SonyIFA https://t.co/LiOWAMY4X6 pic.twitter.com/F64yS4HgN7 — Sony Xperia (@sonyxperia) August 30, 2018

​كما سيأتي الهاتف بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 845"، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت يمكن دعمها ببطاقات ميموري تصل إلى 512 غيغابايت.

This is the Sony Xperia XZ3 — 6in OLED, SDM845, 4/64GB, 19/13MP, Touch sensors in the metal frame. Full gallery of all 4 colors here: https://t.co/jpbj2dNPGP pic.twitter.com/kjXgLwWPAg — Roland Quandt (@rquandt) August 29, 2018

​أما بالنسبة لسعة البطارية فتصل إلى 3330 ميللي أمبير في الساعة مع تقنية الشحن اللاسلكي.

ومن المقرر أن تطرح "سوني" رسميا إلى الأسواق ابتداء من 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبسعر يصل إلى 900 دولار أمريكي، كما ستطرحه بأربعة ألوان، الأسود، والفضي، والأخضر، والأحمر الغامق.