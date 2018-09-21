دراسة توضح العلاقة بين بدانة الأطفال والمنظفات المنزلية

كشفت دراسة علمية قام بها خبراء كنديون على علاقة المنظفات المنزلية بالوزن الزائد للأطفال والأمر الذي يجعلهم يعانون من السمنة في سن مبكر.

فبحسب صحيفة "The Independent" البريطانية، التي نشرت الخبر، فإن الخبراء الكنديين توصلوا إلى أن الأطفال صغار السن يعانون من زيادة الوزن عند بلوغهم 3 سنوات.

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إذا نظفت أمهاتهم بالمواد الكيميائية القائمة على المنظفات بدلا من البدائل الطبيعية.

ويرجع الخبراء ذلك إلى دور المواد الكيميائية في المنظفات التي تغير البكتيريا في أمعاء الأطفال، مما قد يجعلهم أقل قدرة على تنظيم شهيتهم.

وفي الوقت ذاته نبه العلماء إلى أنه لا يوجد أي دليل قاطع على العلاقة بين استخدام المواد المنظفة وسمنة الأطفال، إلى أنهم أفادوا أن النتائج تشير إلى أن الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية تعد الطرف المسؤول عن العلاقة التي تربط بين استخدام المطهرات وزيادة وزن الأطفال.

واستند الخبراء في دراستهم على عينات أخذت من 757 طفلا رضيعا، وقاموا بدراسة هذه العينات أثناء فترة نموهم داخل رحم أمهاتهم حتى بلوغهم مرحلة الطفولة والمراهقة.