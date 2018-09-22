"واتسآب" يطرح ميزة استثنائية لمستخدمي "أندرويد" الأحدث

وأوضح موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص أن "واتسآب" ينوي إضافة ميزات جديدة لنظام تشغيل "أندرويد 9" أو "أندرويد باي" (Android Pie) الجديد.

وستكون أبرز هذه الميزات الجديدة على واتسآب ، هي إمكانية إضافة الصور المضمنة داخل التطبيق إلى الإخطارات الأصلية التي تصل إلى كل مستخدم.

كما سيمكن لأي مستخدم واتسآب أن تظل تلك الصور المضمنة في الإشعارات لفترة طويلة، ولن تذهب سريعا، كما كان يحدث سابقا.

وستعمل تلك الميزة على واتسآب مع الصور الثابتة فقط، وليس مع ملفات الصور المتحركة GIF أو مقاطع الفيديو، التي ستظهر على هيئة رمز صغير، ولا يمكن معاينته بشكل كامل في الإشعارات.