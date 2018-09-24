منظمة الصحة العالمية تكشف السبب الرئيسي للوفاة في العالم

توصل متخصصون من منظمة الصحة العالمية إلى استنتاج، أن شرب الكحول هو السبب الرئيسي للوفاة في العالم.

© AP Photo / دراسة: موجات الحر تزيد من نسبة الوفيات

وتشير المنظمة، أن واحدة من بين عشرين حالة وفاة في العالم سنويا مرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو الأمراض الناجمة عن تعاطي الكحول، وثلاثة أرباع جميع الوفيات تحدث عند الرجال.

ووفقا للخبراء، أكثر البلاد استهلاكا للمشروبات الكحولية هي أوروبا، وفي الوقت نفسه، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن استهلاك روسيا ومولدوفا وروسيا البيضاء للكحول أخذ في الانخفاض.

وفي وقت سابق، وجد علماء من المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا ووزارة الصحة، أن تعاطي الكحول هو السبب الرئيسي وراء وفاة الرجال في روسيا وأوروبا الشرقية في وقت أبكر وفي كثير من الأحيان أكثر من النساء.

وأظهر بحث سابق، أن المراهقين الذين يتناولون المشروبات يزيدون من مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية والبدانة في النسل.

ووجدت الدراسة أن الكحول يعطل وظائف المخ في الأجيال القادمة عن طريق تغيير مفتاح الجينات المتعددة على نحو متقطع، مما يجعلها أكثر عرضة للاكتئاب والقلق والسمنة.