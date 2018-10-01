نهاية "واتسآب" في هذا التحديث

"نهاية واتسآب"، هذا ما حذرت منه تقارير إخبارية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر بالنسبة للتحديث الجديد المرتقب الذي يمكن أن يطرحه "واتسآب".

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا أشارت فيه إلى أن "واتسآب" في طريقه لطرح تحديث جديد، ربما يكون صادما لمستخدميه، وربما يكتب نهاية التطبيق بشكل كبير.

وأوضحت أن " واتسآب "، منصة للتراسل، اعتمدت على فكرة أنها تطبيق للدردشة على الهواتف الذكية "أندرويد"، و"آي أو إس"، لا يوجد به أي محتوى إعلاني.

لكن يبدو، وفقا لمصادر خاصة بالصحيفة أن شركة "فيسبوك"، المالكة لـ"واتسآب"، قررت طرح تحديث جديد سيضم في طياته وجود إعلانات على "واتسآب".

ويعد "واتسآب" تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، حيث يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم شهريا.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك ربما كان سبب قرار برايان أكتون، الذي شارك في تأسيس تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب"، أن يغادر العمل في شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضا منه على خطط "فيسبوك" المستقبلية تجاه "واتسآب".

وكان أكتون قد قال في مقابلة له مع مجلة "فوربس" الأمريكية، إن "فيسبوك" تستخدم "واتسآب" لأغراض تجارية بحتة، ولتحقيق الربح بشكل أساسي، وذلك بعرض إعلانات مستهدفة في خانة "الحالة" الجديدة للمستخدمين بداخل التطبيق.

WhatsApp SHOCK: Huge update coming on THIS date, and it’s going to be controversial — https://t.co/VCy9dzJPMM



WhatsApp users are being warned about a change coming to the hugely popular messaging service.

Around 1.5billion people use WhatsApp every month and more than 65bn m… pic.twitter.com/Kaaexnx9aG — NewsFlash — Fresh News (@NewsflashN) September 8, 2018

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كما أشار أكتون إلى أن "فيسبوك" ستقدم أدوات تحليل بيانات لتوفير البيانات لأصحاب الأعمال، وهو ما يثير مخاوف من أن عملية فك تشفير رسائل المستخدمين ستصبح ممكنة.

وأوضحت أن ما يعزز ذلك، نشر أكتون تغريدة، قال فيها إنه حان الوقت لحذف "فيسبوك" من على جهازك.

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وبالفعل نقلت الصحيفة البريطانية عن المتحدث باسم "واتسآب"، قوله إن منصة الدردشة الأشهر ستبدأ في عرض الإعلانات بدءا من العام المقبل 2019.