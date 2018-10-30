ميزات استثنائية سيتمتع بها أصحاب "آيفون" بدءا من اليوم

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية رسميا نظام تشغيلها الأحدث "آي أو إس 12"، والذي سيضم ميزات استثنائية سيتمتع بها أصحاب هواتف "آيفون".

وأوضحت تقارير صحيفة أن أبرز ميزات "آي أو إس 12.1" الجديد هو تمتعه بميزة المحادثات الجماعية "فيس تايم".

كما أن نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد سيدعم العمل بشريحتي اتصال.

Apple will release iOS 12.1 with Group FaceTime tomorrow https://t.co/rKvGo0s8rD pic.twitter.com/LIrqL7AFGW — Michelle Ann Garcia (@Michelle_Gar23) October 29, 2018

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وأشارت "أبل" إلى أن ميزات "آي أو إس 12.1" الجديدة ستدعم بصورة أكبر هواتف "آيفون 7"، وما هو أعلى، فيما ستدعم هواتف "آيفون" الأقل المحادثات الصوتية الجماعية فقط.

كما سيتمكن أيضا أصحاب هاتفي "آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس" من استخدام ميزة شريحتي الاتصال، المتوفرة في هواتفهم، ولكن تكن مفعلة حتى هذا الوقت.