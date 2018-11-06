التحذير الأخير... 30 يوما فقط ومعظم مواقع الإنترنت تواجه شبح الإغلاق

30 يوما فقط، وقد لا تتمكن من تصفح موقعك المفضل، هذا أبرز ما كشفت عنه تقارير صحفية عديدة، حول التحديث الجديد الذي أطلقته شركة "غوغل" الأمريكية.

وكشف موقع "فرست بوست" التقني المتخصص أن "غوغل" بصدد طرح تحديث جديد لمتصفح الإنترنت الأشهر في العالم "غوغل كروم"، والذي قد يعاقب عددا كبيرا من المواقع، ويجعلها تواجه شبح الإغلاق بصورة كاملة عبر الإنترنت.

ووجهت "غوغل" تحذيرا إلى أصحاب المواقع، بأن نهاية ديسمبر/كانون الأول، هو المهلة الأخيرة، كي يزيلوا من على مواقعهم الإعلانات المسيئة، وإلا سيواجهون شبح الإغلاق.

وطالبت "غوغل" أصحاب المواقع، بضرورة فلترة وإزالة جميع الإعلانات المسيئة من على صفحات مواقعهم بصورة كاملة، حتى لا يتعرضوا لعقوبات من خلال تحديث "غوغل كروم" الجديد الذي ستطلق عليه "كروم 71"، الذي سيتم طرحه رسميا نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار الموقع التقني إلى أن تحديث "كروم 71"، يمكن أن يتسبب في فوضى "إنترنت" عارمة، خاصة وأن عددا كبيرا من مواقع الإنترنت يعتمد على الإعلانات العشوائية، كمصدر للربح، والتي يكون عدد منها مسيء بطبيعة الحال.