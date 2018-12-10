غوغل تطلق ثورة "الملابس الذكية"

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية ما يمكن وصفه بأنه ثورة جديدة في عالم التقنية، بعدما أطلقت ما يدعى "الملابس الذكية".

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "غوغل" أطلق أول "جاكيت ذكي" في العالم بالتعاون مع شركة تصميم الأزياء الأمريكية الشهيرة "ليفايس" (Levi's).

© AP Photo / Karly Domb Sadof 10 أماكن سرية لا يسمح "غوغل مابس" بزيارتها

ويمكن لـ"الجاكيت الذكي" الجديد أن ينبه مرتديه بصورة تلقائية أنه نسي هاتفه في آخر مكان كان يقف فيه.

وأطلقت "غوغل" على تلك الخاصية الجديدة في "الجاكيت الذكي" اسم "دوما مع بعض" (Always Together)، والتي تنبه مرتدي الجاكيت تلقائيا في حال ابتعاده عن الهاتف لمسافة معينة.

وسيأتي التنبيه عن طريق الهاتف وأداة تقنية مثبتة في كم الجاكيت، والتي تبدو وكأنها "زر"، وسيومض هذا الزر ويرسل نبضات إلى المستخدم لتنبيهه بابتعاده عن هاتفه.

ولا تتوقف تقنيات "الجاكيت الذكي" عند هذا الحد، بل يمكن لمرتديه أيضا أن يتحكم في مستوى صوت الهاتف، أو حتى فتح تطبيق "غوغل مابس" (خرائط غوغل) على الهاتف بسرعة.

وأشار الموقع التقني إلى أن سعر جاكيت غوغل الذكي لن يتجاوز الـ3501 دولار أمريكي.

Google and Levi’s smart jacket can now warn you if you’re about to leave your phone behind https://t.co/BVXzhv2SV9 pic.twitter.com/ikSdc69oh9 — The Verge (@verge) December 9, 2018

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