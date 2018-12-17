آبل تستعين بغريمتها لمواجهة "الوحوش الصينية"

وقالت شبكة "زد نت" التقنية المتخصصة إن "آبل" قررت لأول مرة التعاون مع غريمتها "سامسونغ" الكورية الجنوبية لمواجهة اكتساح الشركات الصينية مثل "هواوي" و"وان بلس" و"تشاومي" لسوق الهواتف الذكية.
وسيتضمن الهاتف الجديد أجزاء من آيفون، مع بعض التفاصيل الخاصة بسامسونغ من أجل تقديم هاتف ذو جودة عالية وسعر زهيد.
وسيعتمد هاتف أبل وسامسونغ المشترك على شاشات جديدة من الشركة الكورية الجنوبية، والتي سيطلق عليها اسم "واي أوكتا".
Samsung tech to make the next iPhone better and cheaper https://t.co/ApxMdqslnP pic.twitter.com/saF85pqNTl— news rss (@oqexu) December 14, 2018
وتتميز شاشات سامسونغ الجديدة بأنها أكثر نحافة وأخف وزنا وأرخص ثمنا من شاشات "أوليد" الحالية التي تعتمد عليها أبل في هواتف "آيفون" الخاصة بها.
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