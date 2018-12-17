آبل تستعين بغريمتها لمواجهة "الوحوش الصينية"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة "آبل" الأمريكية قررت الاستعانة بواحدة من أقوى منافسيها من أجل مواجهة غزو "الوحوش الصينية"، بحسب التقارير.

وقالت شبكة "زد نت" التقنية المتخصصة إن "آبل" قررت لأول مرة التعاون مع غريمتها "سامسونغ" الكورية الجنوبية لمواجهة اكتساح الشركات الصينية مثل "هواوي" و"وان بلس" و"تشاومي" لسوق الهواتف الذكية.

© AP Photo / Mark Lennihan مقاضاة "أبل" بسبب كذبها على مستخدمي هواتف "آيفون" الجديدة

وستتعاون آبل وسامسونغ من أجل إنتاج هاتف ذكي جيد متطور وبسعر منافس، لينهيا عصرا طويلا من المنافسة فيما بينهما والتي وصلت إلى حد الملاحقات القضائية بشأن براءات الاختراع.

وسيتضمن الهاتف الجديد أجزاء من آيفون، مع بعض التفاصيل الخاصة بسامسونغ من أجل تقديم هاتف ذو جودة عالية وسعر زهيد.

وسيعتمد هاتف أبل وسامسونغ المشترك على شاشات جديدة من الشركة الكورية الجنوبية، والتي سيطلق عليها اسم "واي أوكتا".

Samsung tech to make the next iPhone better and cheaper https://t.co/ApxMdqslnP pic.twitter.com/saF85pqNTl — news rss (@oqexu) December 14, 2018

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وتتميز شاشات سامسونغ الجديدة بأنها أكثر نحافة وأخف وزنا وأرخص ثمنا من شاشات "أوليد" الحالية التي تعتمد عليها أبل في هواتف "آيفون" الخاصة بها.