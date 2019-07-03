الخاسر الخفي في أزمة "تكسير العظام" بين "هواوي" وأمريكا

تخوض شركة "هواوي" الصينية الرائدة، حربا ضروسا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ظهرت في جملة العقوبات المفروضة عليها من قبل الحكومة الأمريكية، والتي كان آخرها قرار شركة "غوغل" الأمريكية بإلغاء ترخيص "أندرويد" على هواتف "هواوي".