التفاصيل الكاملة لأخطر ما يواجه مستخدمي "غوغل كروم"

كشفت تقارير صحفية ما وصفته بأنه أكبر خطر يواجه مستخدمي الإنترنت بشكل عام، ومتصفح "غوغل كروم" بشكل خاص.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن متصفح "غوغل كروم" تعرض لأكبر اختراق في تاريخه، ما جعل نسب كبير من الكلمات المرورية للمستخدمين مخترقة وغير آمنة بالمرة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر قولها إن عملية الاختراق الكبرى تلك، نتجت عندما طرحت شركة " غوغل " تحديثا في فبراير/شباط الماضي، لتمكين المستخدمين من إجراء عمليات فحص دقيقة على حساباتهم، وتسببت في تلك الثغرة في فضح نسب كبيرة من كلمات المرور الخاصة بهم.

وأظهر التقرير أن نحو 4 مليون "كلمة مرور" تعرضت للاختراق، بسبب ذلك التحديث الذي طرحته غوغل.

أما شركة "غوغل" فقالت بدورها إن عمليات الاختراق شملت 650 ألف شخص، فيما لا يزال 316 ألفا كلمات مرورهم ليست آمنة حتى الآن، مشيرة إلى أن نسبة الاختراق لا تتعدى الـ1.25% فقط.

ولكن "ديلي إكسبريس"، قالت إن غوغل لم تشر إلى أن معظم الحسابات المخترقة تابعة لمؤسسات مالية وحكومية كبرى ومواقع للتسوق متاح عليها المعلومات البنكية للآلاف وربما الملايين.

من جانبها، قالت غوغل إنها طرحت تحديثا جديدا لعلاج تلك الثغرة، الذي وصفته الصحيفة بأنه "الأهم خلال السنوات الماضية".

Wanted the horizontal tab switcher after the new Google Chrome browser update........



And I ended up with this....

I dunno, but it's cool and looks familiar. pic.twitter.com/EyeCY9nvaT — Small Boy Danger (@chayxe) August 13, 2019

وستبعث "غوغل" من خلال التحديث الجديد برسالة خاصة إلى المستخدم، إذا كان بريده الإلكتروني أو متصفحه أو حسابه بشكل عام، عرضة للخطر أو الاختراق، وتطالبه بضرورة تغيير "كلمة المرور" لكلمة أخرى أكثر "تعقيدا".