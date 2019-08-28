بالفيديو... طباعة الأعضاء البشرية بالتقنية ثلاثية الأبعاد

كشف ممثل شركة "3D بيوبرينتينغ سولوشينز" يوسف حسواني لوكالة "سبوتنيك" عن خطط الشركة في طباعة أي عضو بشري بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال حسواني خلال المعرض الجوي "ماكس-2019" الدولي "نخلق أنسجة طبيعية حية ليس في شكل طبقات، وأنما على الفور من جميع الجوانب، كما لو أننا نصنع كرة ثلجية من الثلج، لهذا، يجب أن يتواجد النسيج في بيئة منعدمة الجاذبية وألا يلامس أي سطح".

© Sputnik . طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة خلايا الأعضاء الحيوية

وتابع بقوله: "البيئة المثالية لذلك هي الفضاء. لقد ابتكرنا هذا الجهاز المضغوط حتى يتمكن رواد الفضاء من نقله معهم إلى محطة الفضاء الدولية. وأجرينا تجربة ناجحة في طباعة غضروف بشري والغدة الدرقية للفأر."

وأضاف هيسواني: "يمكن خلق بيئة منعدمة الجاذبية بمساعدة مغناطيسات خاصة موجودة في هولندا. ولكن إيجارها باهظ الثمن، حوالي 8 آلاف يورو في الساعة، لكن الحكومة الكندية تتحمل جميع التكاليف، لأنها مهتمة ببحوثنا".

مجالات التطبيق

أوضح حسواني "نحن نخطط لطباعة الأنسجة والأعضاء من أجل اختبار العقاقير عليها كما من أجل خلق أورام لاختبار العلاج الأكثر فعالية."

اللحوم الصناعية

واختتم حسواني بقوله "الآن تستعد الشركة لإجراء سلسلة جديدة من التجارب في الفضاء. فمن المقرر إجراء سلسلة جديدة من اختبارات زراعة اللحوم الصناعية في شهر سبتمبر، حتى يتمكن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية من طباعة طعامهم الخاص".