"فيسبوك" تصدر بيانا حول تقنية تجعل كل حياتك متاحة

نشرت "فيسبوك" بيانا عبر مدونتها الرسمية، حول تقنية "التعرف على الوجوه"، التي باتت متاحة لجميع المستخدمين.

وتمنح تلك التقنية لـ"فيسبوك" إمكانية الولوج إلى كل الصور الخاصة بك، وإلى الصور الخاصة بأصدقائك، من أجل التعرف على وجهك، ومنحك إمكانية تعريفك بصورتك، ومنحك مقترح "إشارة" (Tag) على الصور التي لم يتم وضع إشارة لك فيها.

​وقالت فيسبوك إن تلك التقنية لا يمكنها تهديد خصوصية المستخدمين، كما أنه يمكن لأي مستخدم أن يعطلها وقتما يريد.

وأشارت فيسبوك إلى أنه "لطالما منحك فيسبوك إمكانية التحكم فيما إذا كنا نستخدم تقنية التعرف على الوجوه للتعرف عليك في الصور. وكان هذا الإعداد يُسمى في السابق (اقتراحات الإشارة) لأن فيسبوك لم تستخدم تقنية التعرف على الوجوه إلا لاقتراح الإشارة إليك على أصدقائك في الصور تلقائيا".

وأضافت منصة التواصل: "وفي شهر ديسمبر 2017، قدمنا إعدادًا جديدًا لبعض الأشخاص باسم (التعرف على الوجوه)، ويتيح لك إعداد التعرف على الوجوه التحكم فيما إذا كان فيسبوك يستخدم تقنية التعرف على الوجوه مع الصور الخاصة بك من أجل اقتراح الإشارات، كما أنه يوفر لك طريقة سهلة لتشغيل وإيقاف مجموعة واسعة من استخدام هذه التقنية، مثل: مساعدتك في حماية هويتك على فيسبوك".

Facebook updates Face Recognition on the platform https://t.co/elViAc3hHJ pic.twitter.com/ulEwrG9mkZ — Marketing Pedia (@PediaMarketing) September 4, 2019

​وقالت فيسبوك: "إن إعداد (اقتراحات الإشارة) – الذي يتحكم فقط فيما إذا كان باستطاعة فيسبوك أن تقترح على أصدقاء مستخدم ما الإشارة إليه في الصور أو مقاطع الفيديو تلقائيًا باستخدام التعرف على الوجوه – لن يكون متاحا بعد الآن".

وأضافت الشركة أن المستخدمين الذين لا يزالون يملكون إعداد اقتراحات الإشارة سيبدؤون اعتبارًا من اليوم في رؤية ملاحظة في (آخر الأخبار) تشتمل على المعلومات الخاصة بالمزايا الجديدة، وخيارات تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن كيفية استخدام فيسبوك للميزة، إلى جانب زر يُمكِّن المستخدمين من الاستمرار في استخدام الإعداد أو تعطيله.