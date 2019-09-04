إعلان عاجل من تويتر... إيقاف خدمة كان يستخدمها الآلاف

أصدرت منصة "تويتر" إعلانا عاجلا، بشأن إيقاف خدمة كان يستخدمها الآلاف من المستخدمين.

وقالت "تويتر" في تغريدة نشرتها على حسابها للدعم الفني: "قررنا بصورة مؤقتة إيقاف خدمة بعث الرسائل والتغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة، من أجل حماية حسابات المستخدمين".

وتابعت تويتر "نعمل حاليا على استراتيجية طويلة الأجل، لطرح ميزة يمكن من خلالها كتابة الرسائل عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)".

وأشارت إلى أنها ستعمل قريبا على إعادة تنشيط ميزة بعث التغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة في بعض الدول والأسواق، التي تعتمد على تقنيات رسائل نصية قصيرة من مصادر اتصالات وصفتها بـ"الموثوقة".

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) September 4, 2019

​وأوضحت "تويتر" أنها ستكتفي بإيقاف تشغيل خدمة الرسائل النصية القصيرة، التي تعتمد على شركات هواتف محمولة تحتاج شبكاتها إلى معالجة.

وأتمت منصة التدوين المصغر بقولها إن الأزمة تتمثل في أن هناك مشكلة مرتبطة ببعث التغريدات عن طريق الرسائل النصية، معتمدة على رقم هاتف مرتبط بشبكة يمكن من خلالها ولوج طرف ثالث إلى تلك التغريدات واختراق حسابات المستخدم، وربما إيقافها تماما.

وكانت شركة "تويتر" الأمريكية، قد أعلنت قبل أيام، تعرض الحساب الرسمي الخاص برئيسها، جاك دورسي، على موقع التغريدات الشهير، للقرصنة.

We’re taking this step because of vulnerabilities that need to be addressed by mobile carriers and our reliance on having a linked phone number for two-factor authentication (we’re working on improving this). — Twitter Support (@TwitterSupport) September 4, 2019

​وحذرت "تويتر" من أن حساب دورسي يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.

وأرسل "الهاكرز" لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.

وفي آخر تحديث منها، ذكرت "تويتر" أنها تمكنت من استعادة حساب جاك دورسي، وهو الآن آمن، وأكدت أنه ليس هناك ما يشير إلى أن أنظمة "تويتر" تم اختراقها.