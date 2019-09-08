روسكوسموس تحدد موعد اختبار صاروخ "سويوز-6"

من المقرر بدء اختبارات الطيران للصاروخ الحامل "سويوز-6" الجديد في بايكونور في عام 2025، وفقا للعرض التقديمي الذي تم أعدته روسكوسموس لتقرير رئيس الشركة الحكومية دميتري روغوزين ووزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء في كازاخستان أسكار جوماغالييف.

وتم إظهار التقرير أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، عندما قاموا بفحص جناح كازاخستان في "في دي إن خا" في موسكو.

مواد التقرير مكرسة لتنفيذ مجمع الصواريخ الروسية-الكازاخستانية، "بايتيريك". وفقًا لمواده، من المقرر أن تبدأ اختبارات الطيران لصاروخ "سويوز-5" في عام 2023. بحلول هذا العام، يجب أن تكون جميع البنية التحتية الأرضية جاهزة.

من المخطط أن يكون مشروع بايتريك قادرًا على توفير ما يصل إلى 10 عمليات إطلاق صواريخ سنويًا، وستكون تكلفة خدمة الإطلاق 50 مليون دولار. ستكون مركبة الإطلاق سويوز-5 قادرة على إطلاق 9 أطنان من البضائع في مدار أرضي منخفض، و 5.5 طن في مدار متزامن مع الشمس، و 2.3 طن في مدار انتقال جغرافي. سوف تحتوي مـركبة الإطلاق سويوز-6 على 17 طنًا و 9 أطنان و 5 أطنان على التوالي.

وقال الوزير الكازاخستاني جوماغالييف، متحدثًا إلى بوتين ونزارباييف، إنه بموجب مشروع بايتريك، تشارك البلاد في إعادة بناء وتحديث البنية التحتية الفضائية الأرضية "زينيت- إم". في عام 2020 ، سيتم تطوير تقديرات التصميم، وكذلك مشروع التصميم. من المقرر أن يبدأ البناء في عام 2021، وسيتم تنفيذ الاختبار في عام 2022.

وأضاف "وفي عام 2023 سنكون مستعدين لإطلاق صاروخين".

حسب جوماغالييف، فإن تنفيذ مشروع بايتيريك سيزيد من عدد عمليات الإطلاق من بايكونور من 4 إلى 10.