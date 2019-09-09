مرض خطير يهدد الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم

أثبتت دراسة علمية خطر الاعتماد على حمية نباتية خالية من اللحوم، فالنظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلا أنه يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية.

توصلت دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد إلى أن الأشخاص الذين يعتمدون على نظام نباتي في غذائهم تنخفض لديهم نسبة الإصابة بأمراض قلبية بنسبة 22 في المئة مقارنة بالذين يتناولون اللحوم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون على السمك كمصدر للحوم تصل النسبة إلى 13 في المئة، ومع ذلك وجد الباحثون أن الأشخاص النباتين الذين يعتمدون على مصدر غذائي يعتمد على النباتات بشكل أساسي يصبحون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالجلطة الدماغية بمقدار 5 مرات من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم. ويرجع ذلك إلى نقص الفيتامينات.

ووفقا للجمعية البريطانية "يتمتع النباتيون بمستويات منخفضة من عديد العناصر الغذائية كفيتامين ب 12 والأحماض الأمينية والدهنية متعددة السلسلة غير المشبعة".

ووفقا للدراسة فإن اختلاف العادات الغذائية يمكن أن تسهم في الإصابة بالسكتة الدماغية.