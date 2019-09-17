لن يعمل باللمس... "غوغل" تكشف رسميا عن موعد إطلاق "بيكسل 4"

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية بصورة رسمية، موعد إطلاق أيقونتها الجديدة "بيكسل 4"، والذي توعدت بأن يكون أقوى هاتف ذكي في العالم.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن أيقونة "غوغل" الجديدة سيتم إطلاقها رسميا يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبعثت "غوغل" برسالة إلى عدد كبير من الإعلاميين، قالت فيها: "يمكنكم الحضور لمعاينة جديد غوغل يوم 15 أكتوبر المقبل".

ومن المتوقع أن تكشف "غوغل" في هذا الحديث عن هاتفيها "بيكسل 4"، و"بيكسل 4 إكس إل".

Google announces October 15th hardware event for Pixel 4 https://t.co/wg4bpBMzo7 pic.twitter.com/9T7Z3qGyK5 — The Verge (@verge) September 16, 2019

​وأشارت تقارير إلى أن الشركة الأمريكية تجهز مفاجأة مدوية، حيث سيكون هاتف "بيكسل 4" أول هاتف في العالم لا يعمل تقريبا باللمس.

وأوضحت أن الهاتف سيعمل بمجرد تحريك اليد بالإشارة، بعدما أضافت "غوغل" نظم استشعار جديدة أكثر دقة، لن تحتاج أن يلمس المستخدم الشاشة بيده.

Pixel 4 XL leaks turn into a flood of videos showing off new colors, camera samples, and more https://t.co/0uhXrtqF2z pic.twitter.com/0TV44twFi7 — The Verge (@verge) September 11, 2019

​كما أضافت "غوغل" لهاتف "بيكسل 4" نظم فتح قفل الجهاز جديدة من نوعها، بعدما طورت تقنية تعرف على الوجه بصورة أكبر مما هي موجودة في "فيس آي دي" التي أطلقتها قبل عام تقريبا شركة "آبل" الأمريكية في هاتف "آيفون".

وأشارت إلى أن تلك التقنية الجديدة ستحمي بصورة أكبر خصوصية المستخدمين، حيث لن تنقل تلك البيانات الشخصية إلى أي خدمات أخرى أو إلى أي من خوادم الشركة.

كما أوضح التقرير أن "غوغل" قد تكشف أيضا في نفس الحدث عن حاسبها المحمول الجديد "بيكسل بوك".