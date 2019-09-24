نوكيا تكشف عن هاتف "خارق"... بطارية عملاقة وكاميرا هي الأولى من نوعها

كشفت تقارير صحفية أن شركة "نوكيا" الفنلندية تجهز لإطلاق هاتف جديد خارق ببطارية "عملاقة" وكاميرا هي الأولى من نوعها.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل ومواصفات هاتف نوكيا المرتقب "نوكيا ماكس برو إكستريم".

ودعمت نوكيا هاتفها ببطارية خارقة بقدرة 7900 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تصل دقة تصويرها مجتمعة إلى 84 ميغابيكسل، بمعدل "54 + 20 + 13 ميغابيكسل".

كما تم دعم هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

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​بالإضافة إلى أنه تم تزويد الهاتف الخارج بمعالج من نوع "كوالكوم سنابدراغون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت.

وسيأتي هاتف "نوكيا ماكس برو إكستريم" بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع "سوبر أموليد" مدعومة بطبقة حماية مقاومة للكسر والخدش من نوع "غوريلا غلاس 6".

كما سيأتي الهاتف مقاوما للماء والأتربة، بحيث يمكنه البقاء نحو 24 ساعة تحت الماء على عمق 2 متر.

وستطرح نوكيا هاتفها الجديد الخارق بسعر تنافسي للغاية، يصل إلى 850 يورو أي ما يعادل 934 دولارا أمريكيا.