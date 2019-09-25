مع اقتراب الشتاء...ما هو لقاح الإنفلونزا وما أنواعه وفائدته

تلقى أكثر من 70 ألف من سكان العاصمة الروسية موسكو، اللقاح الخاص بالإنفلونزا، في الأسابيع الثلاث الأولى من بدء الحملة لترتفع نسبتهم إلى 25 في المئة، مقارنة مع نفس الوقت في العام الماضي.

يعتبر لقاح الإنفلونزا أحد اللقاحات أو الوسائل التي يتم فيها الحد أو تفادي صاحبها من تعرضه للإصابة بالإنفلونزا.

ما هو لقاح الإنفلونزا

وهو عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجساما مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان. ويحتوي اللقاح عادة على عدة أنواع من الفيروسات المضعفة أو الميتة. تتغير هذه اللقاحات تبعا لتغير الفيروسات المتوقع انتشارها سنويا، وينصح بأخذ التطعيم سنويا لضمان استمرار المناعة التي تتراوح ما بين صفر - 90%، وفي الحالات التي تحصل بها الإصابة بالإنفلونزا بعد التطعيم تكون الأعراض أخف وأقل حدة.

وحول إمكانية تعاطيه في العالم العربي والاستفادة منه في حماية الأشخاص من الإصابة تحدث الدكتور في العلوم الطبيعية وعالم المناعة، فلاديسلاف زيمشوجوف،

قائلا: "كثيرون يخشون إبرة هذا اللقاح ليس فقط في العالم العربي فحسب، إلا أنه يجب القيام بزيارة للطبيب قبل التطعيم، للتأكد من الحاجة له أو استخدام طرق أخرى لتقوية الجهاز المناعي".

وأضاف: "بالتأكيد هذا التطعيم يحمي من الإصابة بالإنفلونزا وأثبتت التحاليل السريرية ذلك، إلا أنه قد يكون مرافقا بصداع وسعال وبعض المضاعفات، غير أن الإصابة بالإنفلونزا مضاعفاتها أكثر".

وتابع، قائلا: "شهدت روسيا انخفاضا ملحوظا في معدلات الإصابة بالإنفلونزا بعد استخدام اللقاح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الناحية الاقتصادية، الأمر الذي يقلل في الوقت ذاته عملية انتشار المرض بالعدوى".

أنواع اللقاح

-لقاح عن طريق الحقن: وهو عبارة عن فيروس غير محفز ( ميت ) ويعطى عن طريق الحقن. ويمكن استخدامه للأطفال أكبر من 6 شهور كما يمكن استخدامه للأشخاص السليمين أو الذين لديهم أمراض مزمنة وأيضا للحوامل.

-لقاح عن طريق الأنف: ويحتوي على فيروس حي ولكنه مضعف بحيث أنه غير قادر على إصابة الشخص بالإنفلونزا. ويمكن استخدامه للأشخاص من 5 سنوات حتى 65 سنة ولا يستخدم للحوامل.