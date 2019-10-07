"غوغل" تطرح تحديثا يجعلك "خفيا" على الجميع

وأوضح موقع "ذا ديلي دوت" التقني المتخصص أن التحديث الجديد من غوغل، سيوفر لأول مرة التصفح الخفي لتطبيق "غوغل مابس" (خرائط غوغل).

وسيوفر ذلك التصفح الخفي لأول مرة لمستخدمي "خرائط غوغل" المزيد من الخصوصية والحماية من إمكانية الوصول إلى نتائج البحث الخاصة بهم وتفضيلاتهم الشخصية، عن أي جهات خارجية.

Google Maps incognito mode is only hiding you from you https://t.co/UBZdo05IBB pic.twitter.com/YOsUzPGH45 — Eric Vanderburg (@evanderburg) October 4, 2019

​وأصبح ذلك التحديث على "غوغل مابس" متاحا على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويأتي ذلك التحديث ضمن خطوات "غوغل" من أجل حماية خصوصية المستخدمين، التي دشنتها مطلع العام الجاري، بطرح وضع التصفح الخفي على منصة الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".