تحذير من "أبل" لأصحاب تلك الإصدارات من "آيفون": لا تتصلوا بالإنترنت

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحذيرا لأصحاب بعض الإصدارات من هواتف "آيفون" من أن الاتصال بالإنترنت قد يضعهم في خطر داهم.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول تحذير "أبل" لأصحاب هواتف "آيفون 5" من أن التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتفهم الذي تم طرحه في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قد يجعل اتصالهم بالإنترنت خطرا عليهم.

وأوضحت "أبل" أن تحديثا جديدا سيتم إصداره في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي تحدث تغييرات كبيرة في منظومة التعرف على المواقع الجغرافية "GPS".

Apple officially warns older iPhone and iPad users to update their software or risk a nasty GPS bug: A new Apple official warning calls for immediate action on older devices. Mainly the iPhone 5 and earlier as well as the iPad 4 and earlier models. Users… https://t.co/NNETHe1P7x pic.twitter.com/C89tjsHX5R — Guy de Lussigny (@gdelussigny) October 20, 2019

​وأشارت إلى أن المشكلة تتمثل في أنه بمجرد تحميل التحديث، وعند فتح خدمات الخرائط، ستبدأ التنبيهات والإشعارات في ملء الشاشة، ما سيعوق على المستخدم استخدامها خلال اتصاله بالإنترنت.

كما سيعمل هذا التحديث على تعطيل خدمات أخرى مرتبطة بالإنترنت مثل البريد الإلكتروني وتصفح الويب ومتجر التطبيقات "آب ستور"، وخدمة التخزين السحابية "آي كلاود".

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث رسميا لنظام تشغيل هواتف "آيفون 5" في يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونصحت "أبل" بأنه في حال واجه أي مستخدم صعوبة في استخدام هاتفها، يمكنه تشغيل النسخ الاحتياطية أو استعادة الجهاز إلى ضبط المصنع.