مخاطر اللحى والشوارب في فصل الشتاء

قال أندريه تياجيلنيكوف، كبير المتخصصين في وزارة الصحة في موسكو بشأن الرعاية الصحية الأولية للبالغين، إنه يجب الاعتناء بنظافة اللحية أو الشارب أثناء موسم الأنفلونزا والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة.

وفقا لتياجيلنيكوف، بعض الناس يصرون على أن اللحية والشارب تدفئ في البرد، ولكن في الواقع إنها تضر أكثر مما تنفع، حسبما ذكرت وكالة "أنباء موسكو".

وأشار المتخصص إلى أن شعر الإنسان يشبه الفلتر الذي يمتص البكتيريا ويحتفظ بها. في الوقت نفسه، تشكل الرطوبة والحرارة في الشعر الكثيف بئية لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة.

تزداد بشكل كبير مخاطر تكون "حاضنة" خطيرة للبكتيريا الضارة على الوجه في فصل الشتاء، عندما يبدأ موسم نزلات البرد.

في الوقت نفسه، يزيد احتمال تعرض الشخص المريض للعدوى مرة أخرى بسبب شعر الوجه. وأوضح تياجيلنيكوف أن بقايا البلغم تبقى في الشعر حول الفم.

وقال الخبير: "يمكن أن تنتقل الفيروسات المستقرة في اللحية أو الشارب عن طريق العناق والقبلات وغيرها من اللمسات".

كما نصح الاختصاصي أصحاب اللحى والشوارب بالعناية بنظافة الشعر.