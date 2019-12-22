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    آبل تعلن رسميا عن آيفون 11 وآيفون 11 برو، كاليفورنيا 10 سبتمبر 2019

    صدمة... آيفون لم يعد محميا ويمكن اختراقه بهذه الوسيلة

    Josh Edelson
    علوم
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    تزعم شركة أمن سيبراني أنها وجدت طريقة للوصول إلى بيانات أي جهاز آيفون محمي.

    وبحسب موقع "appleinsider"، قالت شركة "Elcomsoft"، التي تبيع الأدوات لوكالات إنفاذ القانون للوصول إلى أجهزة آيفون المقفلة، إنها قادرة الآن على استخراج بعض البيانات من أجهزة آيفون وآيباد المقفلة التي تعمل بواسطة أي إصدار من iOS من 12.0 إلى 13.3، وحتى ضمن الوضع الأكثر أمانا (BFU).

    آبل تعلن رسميا عن آيفون 11 وآيفون 11 برو، كاليفورنيا 10 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Justin Sullivan/Getty Images
    تحذير من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل "آي أو إس 13" على هواتف "آيفون"
    وتمثل أجهزة BFU هواتف تم إيقاف تشغيلها أو إعادة تشغيلها ولم يتم إلغاء قفلها لاحقا عن طريق إدخال رمز مرور قفل الشاشة الصحيح، بحيث من المفترض أن يظل محتوى آيفون مشفرا بشكل آمن إلى أن يدخل المستخدم رمز المرور الخاص بقفل الشاشة، والذي يعد ضروريا لإنشاء مفتاح التشفير وفك تشفير نظام ملفات آيفون.

    وتبيع الشركة مجموعة أدوات Elcomsoft iOS Forensic Toolk بسعر 1495 دولارا أمريكيا، وتدعي أن الأداة تعمل حتى بعد إعادة التشغيل، حيث إنها تستفيد من مشكلة أمنية معروفة باسم Checkm8 في بعض طرز آيفون وآيباد، والتي تتعلق باستغلال ثغرة أمنية موجودة في معظم شرائح A-series.

    واكتشفت الشركة أن بعض البيانات الموجودة في سلسلة المفاتيح، حيث تخزن آبل كلمات مرور المستخدمين وغيرها من المعلومات المحمية، يمكن الوصول إليها بالفعل قبل أن يقوم المستخدم بفتح الهاتف، وتتضمن هذه البيانات أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني.

    يذكر أن الأداة تعمل على أجهزة آيفون وآيباد المشغلة لأحدث نسخة من نظام التشغيل آي أو إس، iOS 13.3، لكنها لا تعمل على جميع الطرز، حيث إن الأجهزة مثل iPhone XR ،iPhone 11، محصنة ضد المشكلة التي تعاني منها هواتف iPhone 5S و6 و6s وSE و7 و8 بالإضافة إلى إصدارات Plus.

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    أخبار المنوعات, أخبار التكنولوجيا, اختراق آيفون, هواتف ذكية, أيفون
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