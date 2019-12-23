"هاكرز" يساومون "أبل" على بيانات 300 مليون مستخدم "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن قراصنة إنترنت "هاكرز" يساومون، حاليا، شركة "أبل" الأمريكية على بيانات 300 مليون مستخدم لهواتف "آيفون".

وأشارت صحفة "تايمز ناو" الهندية، إلى ان هاكرز تمكنوا من الحصول على البيانات الشخصية الكاملة لـ300 مليون مستخدم "آيفون"، وبدؤوا في مساومة "أبل" من أجل الحصول على "فدية" مقابل عدم نشر تلك التفاصيل الخاصة بتلك الهواتف على حسابات "آي كلاود".

وطالب الهاكرز شركة "أبل" بدفع 75 ألف من العملة الرقمية المشفرة، أو دفع 100 ألف دولار من بطاقات هدايا "آي تيونز".

A self-proclaimed #hacker who held over 300 million #iPhones to ransom after gaining access to their #iCloud details and threatening to factory reset their iPhones has pleaded guilty to blackmailing the Cupertino-based tech giant.



Photo: IANS pic.twitter.com/qi9ufM6ROK — IANS Tweets (@ians_india) December 23, 2019

​وهدد الهاكرز في حالة رفض "أبل" دفع تلك الفدية، فإنهم سيعيدون الـ300 مليون هاتف "آيفون" إلى وضع "ضبط المصنع"، لأنهم سيحذفون كل تلك الحسابات من على موقع الشركة بصورة نهائية.

وأفاد التقرير بأن أبل تستعين حاليا بوكالات إنفاذ القانون الأمريكية، التي تتعاون مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا، لمعرفة هوية "الهاكرز" وإمكانية توقيفهم عن العمل.

وتوصلت التحقيقات إلى شخص يدعى كريم البيرق، 22 عاما، يعتقد أنه أحد الأضلع الرئيسية في هذا التهديد، ولكن لم تجد جهات التحقيق أي أدلة ضده.