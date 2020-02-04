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09:51 GMT04 فبراير/ شباط 2020
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    السرطان

    في اليوم العالمي للسرطان... أبرز الخرافات والأساطير بشأن الإصابة به ومسبباته

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    تناول تلك الأعشاب ستقيك من السرطان، لا تأكل الكثير من السكر حتى لا تصاب بالسرطان، تلك المنتجات الصناعية ستصيبك بالسرطان، كثيرا ما نسمع تلك الكلمات والتحذيرات لكننا لا نعرف أن معظمها أساطير وخرافات لا تمت للواقع بصلة.

    نشر مركز علاج السرطان الأمريكي والوكالة الفيدرالية للسرطان الأمريكية مجموعة من التقارير التي ترصد أبرز الخرافات والأساطير المرتبطة بمرض السرطان.

    خلايا سرطانية
    © Fotolia / Vitanovski
    أدوية قديمة وخدع جديدة يمكنها القضاء على كل أنواع السرطان
    وجاءت تلك الخرافات والأساطير حول الإصابة بالسرطان على النحو التالي:

    - الحصول على عينة تسبب انتشار الورم السرطاني

    اختبار الورم السرطاني أو إزالته خطوة "مهمة" للغاية في طريق العلاج، ولا تسبب انتشاره مطلقا.

    - السكر يتسبب في نمو السرطان

    لا توجد أية دراسة تؤكد أن تناول السكر يؤدي إلى نمو وانتشار الأورام السرطانية وكذلك التوقف عن تناول السكر لا يوقفه.

    - المحليات الصناعية تسبب السرطان

    لا توجد أية دراسات تثبت أن المحليات الصناعية تسبب إصابة البشر بالسرطان.

    - لن تحتاج لجراحة لو كان الورم "صلبا"

    هناك حاجة دائمة إلى الجراحة، وبالعكس في حالة الأورام السرطانية الصلبة تقلل العمليات فرص عودته مجددا.

    - سرطان الجلد لا علاقة له بطبيعة البشرة

    بالعكس البشرة الناعمة فرصها أكبر في التعرض لسرطان الجلد، وكذلك من لديهم شعر أشقر أو أحمر أو عيون زرقاء أو خضراء، ومن لديهم بشرة محترقة أو مليئة بالنمش.

    - العلاج الكيميائي له دوما آثار سلبية

    التقدم الطبي في العقود الأخيرة قلل بصورة كبيرة من الآثار الضارة للعلاج الكيميائي.

    - العلاج الكيميائي مؤلم

    العلاج الكيميائي نفسه غير مؤلم، لكن قد يكون هناك آثار جانبية مزعجة.

    - الشعر لن ينمو مرة أخرى بعد العلاج الكيميائي

    99% ممن يحصلون على العلاج الكيميائي ينمو شعرهم مرة أخرى.

    - ورم الثدي دائما يكون سرطان الثدي

    لا يعني العثور على أورام في الثدي الإصابة بسرطان الثدي، بل نسبة صغيرة تلك التي تتحول إلى سرطان.

    - الحوامل لا يحصلن على علاج للسرطان

    يوجد خيارات عديدة للنساء الحوامل من الحصول على خيارات عديدة للعلاج من السرطان.

    - السرطان يعود دوما ليصيبك

    الجزء الأكبر ممن يحصلون على العلاج في المراحل الأولى والمبكرة لا يعود لهم السرطان مرة أخرى.

    - الحالة النفسية سبب في تفاقم أو الشفاء من السرطان

    لا يوجد أي دليل علمي مقنع يربط الحالة النفسية الإيجابية أو السلبية بتطور مرض السرطان.

    - تعرض الورم السرطاني إلى الهواء يؤدي لانتشاره

    لا يوجد أي دليل علمي حول أن تعرض الورم إلى الهواء يمكن أن يؤدي لانتشاره.

    - الهواتف الذكية تسبب السرطان

    الهواتف تطلق ترددات وذبذبات منخفضة لا تسبب أي تلف للخلايا ولا تؤدي للإصابة بالسرطان.

    - الكهرباء تسبب السرطان

    خطوط الطاقة التي تسري فيها الطاقة الكهربائية أو المغناطيسية، معظمها منخفضة التردد ولا تسبب أي ضرر جيني يسبب السرطان.

    - منتجات عشبية تعالج السرطان

    يوجد دراسات تشير إلى أن بعض العلاجات التكميلية أو الطبيعية مثل الأعشاب يمكنها أن تتغلب على بعض من الآثار الجانبية لعلاج السرطان، لكنها لا تتغلب عليه بصورة نهائية.

    - لو فرد في عائلتي مصاب بالسرطان فسينتقل لي الورم

    ليس بالضرورة طبعا، لأن السرطان يحدث بسبب "طفرات" جينية، فقط من 5 إلى 10% من السرطانات تكون ناتجة عن طفرات ضارة موروثة من العائلة.

    - إذا لم يصب فرد من عائلتي بالسرطان فانا محمي

    38% من الرجال أو النساء الذين يصابون في مرحلة من حياتهم بالسرطان يكون ناتج عن تغيرات جينية ليس لها أي علاقة بمسببات وراثية.

    - مزيلات العرق تسبب السرطان

    لا توجد أية دراسات علمية تربط بين مزيلات التعرق أو مزيلات الروائح بالإصابة بالسرطان.

    - صبغات الشعر تسبب السرطان

    لا توجد دراسة تثبت أن استخدام الصبغات يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لكن توجد دراسات تشير إلى أن كثرة تعرض مصففي الشعر أو الحلاقين للمنتجات الكيميائية الخاصة بصبغات الشعر تزيد من خطر إصابتهم بسرطان المثانة.

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