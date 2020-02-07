"الدفع المتاح"... تقنية ثورية جديدة من "واتسآب"

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" لطرح تقنية جديدة، توصف بالثورية والتي ستجعل "الدفع" متاحا بصورة سهلة عبر التطبيق.

وأوضحت صحيفة "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" في طريقها لتطبيق ميزة جديدة تمكن من إرسال واستقبال الأموال بسهولة شديدة.

كما ستمكن تلك الميزة مستخدمي إصدار "واتسآب بزنس" على شراء ما يرغبون فيه بضغطة زر واحدة من دون إجراءات طويلة معقدة.

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​ومن المقرر أن يبدأ "واتسآب" تدريجيا في تطبيق تلك الميزة الجديدة المثيرة على كل دول العالم، والتي ستتعاون فيها مع مختلف شركات تحويل الأموال الرقمية.

وستكون ميزة "واتسآب باي" الجديدة على غرار ميزة "فيسبوك باي"، التي سبق وطرحتها شركة "فيسبوك" في فترة سابقة.

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​ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى لتجريب "واتسآب باي" في السوق الهندية، والتي سيستفيد منها في مرحلتها الأولى 10 مليون شخص، لمعرفة ما إذا ظهرت فيها عيوب يتم تلافيها في المراحل التالية.

وستنافس تقنية "واتسآب باي" تقنيات أخرى مماثلة مثل "غوغل باي" و"أمازون باي" وباي تم".