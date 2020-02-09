"القاعدة 90"...ما ينبغي لجميع الموظفين في المكتب معرفته

وأعلن الطبيب الروسي، أندريه كابيتشكين أن "القاعدة 90" يمكن أن تحمي منه، وتحدث عن هذه القاعدة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا له، إذا كان الجلوس في المكتب خاطئ، فسيرهق جزء من العضلات، وسيسترخي جزء أخر. على المدى القصير، هذا ليس مخيفًا، ولكن إذا كنت تجلس بشكل منحني يوميًا، فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على الفقرات.

وقال الطبيب: "ستكون نتيجة هذه التجارب على العمود الفقري انحنائه، وهذا ليس منظر جميل ويمكن أن يلحق الضرر بالأعضاء الداخلية. لتجنب هذه المشاكل سوف تساعد قاعدة بسيطة".

وأكد كابيتشكين: " أنه في المكتب، يجب الامتثال" للقاعدة 90 ". وهذا يعني أنه بين الجذع والسطح الأمامي للفخذ عند الجلوس يجب أن تكون هناك زاوية بمقدار 90 درجة. يجب أن تقف القدم بالنسبة للأرض بزاوية 90 درجة. يجب مراعاة هذه القاعدة".

وأوضح أنه يجب عدم الجلوس بوضعية "القدم على القدم". هذا لن يضر العمود الفقري فحسب، بل أيضا المفاصل والأوردة في الأطراف السفلى والأوعية. ويسبب الدوالي الوريدية. عند الجلوس في وضعية القدم على القدم يتباطأ تدفق الدم ويتطور الدوالي. وبعد ذلك قد تتشكل جلطات دموية هناك. وإذا تحركت الجلطة الدموية، فقد يتسبب ذلك في العديد من المضاعفات.

كما نصح الطبيب بالوقوف مرة واحدة على الأقل كل ساعة أو ساعتين. في رأيه، يمكن أن يؤثر الوقوف أو المشي قليلا على الصحة بشكل إيجابي.