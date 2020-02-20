"غوغل" تطرح تحديثا لبريد "جيميل" يجعل البحث أسهل

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا على بريدها الإلكتروني "جيميل" في تطبيقاته على الهواتف الذكية وسطح المكتب، التي تجعل تقنيات "البحث" أسهل.

أشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" طرحت تقنية "شرائح البحث"، التي يمكنها تضييق نتائج البحث بصورة كبيرة للمستخدمين.

ويمكن من خلال التقنية الجديدة عبر "جيميل" مثلا البحث عن اسم أحد الزملاء، ثم النقر فوق شرائح البحث المنبثقة أسفل مربع البحث للعثور على البريد الإلكتروني المحدد الذي تبحث عنه.

Find things faster in GMail! Search Chips suggest additional search filters - coming to all users over the next two weeks... - https://t.co/zqS3dWMa7x pic.twitter.com/Uq5VzoloBp — EdTechTeam UK (@EdTechTeamUK) February 20, 2020

​كما سيمكن من خلال تلك التقنية على "جيميل" تضييق الخيارات الخاصة بالبحث مثلا، أن يظهر أولا الرسائل التي بها مرفقات أو الرسائل التي بها مرفقات من نوع PDF أو ملفات إكسيل أو ملفات نصية، وما إلى ذلك من خيارات.

كما يمكن من خلال تلك الخواص الجديدة التي طرحتها شركة "غوغل" البحث مثلا عن رسائل البريد الإلكتروني المستلمة، خلال فترة زمنية محددة، وتصفية النتائج مثل الدردشات أو إدخالات التقويم.

ومن المقرر أن يتم طرح تلك الميزات الجديدة في وقت لاحق لكل مستخدمي "جيميل" بعد انتهاء الاختبارات التي تجري عليها في النسخة التجريبية.