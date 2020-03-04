علماء يحددون فئة الأشخاص الأقل تعرضا للإصابة بفيروس "كورونا"

حدد علماء الصينيون من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فئة الأشخاص الأقل تعرضا للإصابة بفيروس "كوفيد-19".

ووفقًا لإحصائيات العلماء الصينيين، على أساس تحليل بيانات أكثر من 70 ألف حالة، هناك 1 في المئة فقط من الأطفال والمراهقين (حتى عمر 19) المصابين بالفيروس الجديد.

ويعتقد علماء الفيروسات الروس، أن هذه النسبة ترتبط بنظام المناعة القوي لدى الأطفال، بحسب صحيفة "إزفيستيا". في الوقت نفسه، وفقًا للخبراء، فإن المعلومات حول هذه المسألة غير كافية بعد.

ووفقا لرأي العلماء، فإن الأشخاص الأكثر تعرضا للفيروس هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية بينها ألمانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 150 مصابا حتى صباح أول أمس، الاثنين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".