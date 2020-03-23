"غوغل" تدعم الموظفين العاملين من المنزل

أصدرت شركة "غوغل" الأمريكية قرارا وصف بأنه يؤثر بصورة مباشرة وإيجابية على كل من يعملون من المنزل.

واتخذت "غوغل" قرارا بتعليق جميع التحديثات الخاصة بمتصفحها للإنترنت "كروم" بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا المتسجد في معظم أنحاء العالم.

وقررت "غوغل" ألا تطرح إصدارات جديدة من "غوغل كروم" قريبا بأي ميزات جديدة أ وتعديلات في التصميم، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية.

وأرجعت "غوغل" ذلك القرار إلى مغادرة الملايين من الناس مكاتبهم للعمل من المنزل، لذلك قررت تعليق جميع التحديثات على متصفح الويب "كروم"، حتى لا يتسبب بأي تعطيل لأعمال الناس وسط تفشي كورونا.

ويمثل متصفح "غوغل كروم" 70% تقريبا من جميع زيارات الويب على سطح المكتب، ما يعني أن هناك مئات الملايين سيعتمدون عليه بشكل كبير في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة للعمل عن بعد.

لذلك قررت غوغل لضمان استمرار متصفح "كروم" في تقديم تجربة موثوقة ومستقرة وسلسة للأشخاص في المنزل، عدم تقديم أي تحديثات أو ميزات جديدة قد تشكل عائقا أمام عمل الأشخاص بصورة سلسة.

وأوضحت "غوغل" أنها تعطي حاليا أولويتها للتحديثات المرتبطة بالأمان وضمان استقرار وموثوقية المتصفح.