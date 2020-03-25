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    طريقة سهلة جدا لتسريع شبكة "واي فاي" أثناء عملك من المنزل

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    كشفت تقارير صحفية عن طريقة سهلة يمكن من خلالها تسريع شبكة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي"، أثناء عملك من المنزل مضطرا بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

    ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هيئة الإعلام البريطانية "أوفكوم" قدمت مجموعة من النصائح لمن يرغبون في تسريع شبكات الواي فاي خاصة بهم، عند اضطرارهم للعمل من المنزل.

    انتشار فيروس كورونا - مسافرون في مطار سوتشي، روسيا 13 مارس 2020
    © Sputnik . Alexei Maishev
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    ونصحت هيئة الإعلام البريطانية إنه يبنغي على الناس تجنب استخدام الميكروويف في نصف الوقت الذين يقومون فيه باستخدام "واي فاي" وإجراء مكالمات فيديو أو مشاهدة مقاطع فيديو عالية الدقة.

    وأوضحت الهيئة أن تلك الأفران تبطئ إشارات "واي فاي" بصورة كبيرة، ما يجعلها أكثر عرضة لتعطيل العمل من المنزل.

    وأوضحت الهيئة أن هناك ضغط متزايد على شبكات الإنترنت، بسبب اضطرار الملايين من الناس للعمل من المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية الواسعة لتفشي وباء كورونا.

    وقالت أفكوم إن الهواتف اللاسلكية وشاشات الأطفال ومصابيح الهالوجين ومكبرات الصوت الستريو والكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية، يمكنها أن تؤثر أيضا على جودة إشارات "واي فاي"، خاصة إذا كانت قريبة من أجهزة التوجيه "راوتر".

    وقالت ميلاني داوس، الرئيسة التنفيذية لآفكوم، إن العائلات في جميع أنحاء البلاد كانت تتواصل معًا عبر الإنترنت هذا الأسبوع، وغالبًا ما تتعامل مع العمل وتبقي الأطفال مشغولين في نفس الوقت.

    وأضافت: "لذلك نشجع الناس على قراءة نصائحنا بشأن تحقيق أقصى استفادة من النطاق العريض ، والهواتف المنزلية والهواتف المحمولة - ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلات والزملاء ، لمساعدتهم على البقاء على اتصال أيضًا".

    وأوضحت الهيئة البريطانية أن مكالمات الهاتف الثابت أو الإنترنت، يمكن أن توفر اتصالًا أكثر موثوقية من مكالمات الهاتف المحمول خلال اليوم بسبب زيادة حركة المرور على الشبكات اللاسلكية.

    قالت فيرجين ميديا​​، أكبر شركة تشغيل تلفزيون الكابل في بريطانيا، أمس الثلاثاء إن عملاءها يقضون ما يقرب من ضعف الوقت الذي يقضونه على هواتفهم الأرضية في وقت مبكر من المساء كما فعلوا قبل أسبوع، مع زيادة دقائق المكالمات الهاتفية بنسبة تصل إلى 94٪.

    وقالت إن شبكتها الأرضية شهدت أيضا نموا كبيرا في الطلب في الصباح، حيث بدأ الناس العمل من منازلهم، وبلغت ذروتها في الساعة 1000 بتوقيت جرينتش بنحو 2.5 مليون مكالمة في الساعة.

    وقالت فيرجين ميديا​​، المملوكة لشركة ليبرتي جلوبال، إن حركة البيانات النهائية زادت بنسبة 50٪ خلال اليوم، لكنها لا تزال دون ذروة المساء.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, شبكة واي فاي, واي فاي, خدمات الإنترنت, تسريع الإنترنت, تشغيل الإنترنت, نطاق الإنترنت, خدمة الإنترنت, سرعة الإنترنت, الإنترنت
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