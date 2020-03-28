جهاز روسي جديد قادر على الكشف عن كورونا في أقل من ساعتين

وجاء في منشور غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، "تم استخدام نظام اختبار جديد لتشخيص نوع جديد من الفيروسات التاجية في نوفوسيبيرسك. وتتمتع الاختبارات بحساسية عالية جدًا... بالإضافة إلى ذلك يمكنها تقليل وقت تحضير العينة إلى عدة مرات، ويمكن الحصول على النتيجة خلال 90 دقيقة".

وقالت رئيسة الوكالة الطبية الحيوية الاتحادية، فيرونيكا سكفورتسوفا، "الاختبارات الجديدة لها حساسية عالية جدا، وتسمح لك باكتشاف حتى تركيزات منخفضة من الأحماض النووية، بما في ذلك جزيئات نوع الفيروس الجديد "SARS-CoV-2".

وسيتم تسليم الأنظمة الجديدة إلى المختبرات في موسكو ومناطق أخرى. وسيتم إنتاج حتى 100 ألف جهاز في الأسبوع، ثم سيتضاعف هذا الرقم.

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، يوم أمس، أن الاختبارات التي تجريها روسيا للكشف عن فيروس كورونا لن تساهم فقط في ابتكار اللقاح، ولكن أيضا ستساعد البلدان الأخرى في مكافحة الوباء.

وأعلنت الغرفة، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة.